Пассажиры МЦД сэкономили около 850 млн рублей со дня запуска проекта

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) суммарно сохранили около 850 млн рублей за восемь месяцев работы нового наземного метро. Об этом сообщил ТАСС во вторник заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Пассажиры МЦД сэкономили почти 850 млн рублей со дня запуска первых двух диаметров. Эта огромная сумма осталась в личных бюджетах пассажиров благодаря оплате проезда на МЦД картой "Тройка" и бесплатной пересадке на метро и МЦК. Линии МЦД связали подмосковные города с центром столицы, дали москвичам и жителям области множество новых маршрутов и возможности добраться быстрее, удобнее и дешевле", - сказал Ликсутов.

Заммэра также добавил, что, запуская МЦД, планировалось уйти от деления транспортной сети на Москву и область. "Москвичи стали выбирать диаметры чаще для коротких поездок внутри Москвы. Жителей Подмосковья просто теперь ими пользуются чаще, чем обычными электричками до этого. Оправдались все наши самые смелые прогнозы - данный проект крайне успешный и востребованный у пассажиров", - отметил Ликсутов.

Как уточнили в пресс-службе Московского транспорта, при оплате проезда картой "Тройка" на МЦД пассажиры Москвы и Подмосковья платят меньше за каждую поездку. Бесплатная пересадка с МЦД на пересадочные станции метро и МЦК возможна при оплате по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" в течение 90 минут после первой валидации.

В ноябре 2019 года было открыто движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. В общей сложности это 375 км путей, более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.