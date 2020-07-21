Благоустройство территорий началось у трех новых станций БКЛ метро в Москве

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Специалисты приступили к работам по благоустройству территорий возле трех новых станций Большой кольцевой линии метро в Москве. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Стартовали работы по благоустройству возле трех новых станций Большой кольцевой линии метро - "Улица Новаторов", "Проспект Вернадского" и "Зюзино". Общая площадь благоустройства составит более 36 гектаров", - сказал Бирюков.

По его словам, на прилегающей к станциям территории отремонтируют и заменят покрытие проезжей части - более 130 тыс. кв. м, будут организованы парковки. Тротуары частично замостят гранитной и бетонной плиткой, уложат асфальт, их общая площадь составит почти 64 тыс. кв. м. Будет проложено более 200 м дополнительной ливневой канализации. Для повышения безопасности пешеходов предусмотрены замена старого и установка дополнительного освещения. Территорию около трех новых станций будут освещать более 500 фонарей разных модификаций.

Заммэра отметил, что особое внимание будет уделено озеленению - запланирована высадка около 200 деревьев и 1150 кустарников, площадь "зеленого ковра" газонов превысит 139 тыс. кв. м. Около станций метро установят более 80 лавочек и свыше 30 современных остановочных павильонов, в каждом из них можно будет зарядить телефон. Также будут благоустроены придомовые территории на улицах Удальцова и Новаторов.

"В Москве постепенно увеличивается количество электромобилей. Для тех, кто уже перешел на этот экологичный вид транспорта, в районе дома №18 по улице Пилюгина возле станции "Улица Новаторов" появится зарядное устройство для машин", - добавил Бирюков.

Все станции метро, возле которых пройдет благоустройство, расположены в зонах сформировавшейся жилой застройки, где много разных учреждений и учебных заведений. В общей сложности здесь живут и работают порядка 500 тыс. горожан, ожидаемый пассажиропоток трех станций составит более миллиона человек в сутки.