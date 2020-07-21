Около 113 тыс. москвичей оформили электронную медкарту с момента запуска мобильной версии

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Порядка 113 тыс. жителей Москвы оформили доступ к электронной медицинской карте с момента запуска мобильной версии в приложении "ЕМИАС.ИНФО", об этом во вторник сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Цифровизация здравоохранения активно внедряется в нашу жизнь, электронная медицинская карта уже доступна москвичам в мобильном приложении. Сегодня востребованность сервиса подтверждают цифры - с момента запуска мобильной версии 113 тыс. москвичей оформили доступ к электронной медкарте. Доступ к ЭМК со смартфона - это удобно: чтобы записаться на прием к врачу, ознакомиться с результатами лабораторных, инструментальных исследований или данными прививочной карты ребенка теперь достаточно просто открыть приложение и получить необходимую информацию в любом месте и в любое время", - сказала Ракова.

Она отметила, что электронная медицинская карта стала доступна жителям столицы на смартфоне через мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО" с 26 июня. В мобильной версии электронной медицинской карты можно ознакомиться с протоколами осмотров врачей с 2017 года, результатами лабораторных исследований с 2019 года, результатами инструментальных исследований с 2020 года, выписками из стационаров с 2019 года, с данными прививочной карты ребенка и результатами анализов на коронавирусную инфекцию, сделанные после 20 апреля. Кроме того, документы из мобильного приложения можно скачать и отправить через электронную почту или другие электронные сервисы.

Также с помощью мобильного приложения можно следить за ключевыми показателями здоровья - для этого в электронной медкарте как в мобильном приложении, так и на портале mos.ru есть раздел "Дневник здоровья".

По словам Раковой, для мобильного доступа к разделу "Медкарта" пользователю необходимо быть старше 15 лет, иметь московский полис ОМС и оформить доступ к ЭМК на портале www.mos.ru.