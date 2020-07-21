Несырьевой неэнергетический экспорт в Москве с января по май 2020 года вырос на 43,5%

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы вырос с января по май на 43,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил $12,81 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"С января по май 2020 года объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы составил $12,81 млрд, что на 43,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, большая часть товаров была произведена и поставлена компаниями промышленного сектора, так, промэкспорт составил $11,4 млрд, а агропромышленный - $1,41 млрд. Самый существенный прирост экспорта в сравнении с прошлым годом, на 20,4%, показала химическая отрасль, таких товаров было поставлено на $1,22 млрд. На $2,28 млрд продано за границу продукции машиностроения, этот сектор занимает 20% от общего объема промышленного экспорта Москвы. К основным экспортным группам также относятся механическое оборудование, техника, компьютеры, автотехника.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, которого также цитирует пресс-служба, всего за отчетный период Москва экспортировала продукцию промышленной и агропромышленной отраслей в 151 страну мира. Больше всего поставок было произведено в Великобританию на $3,34 млрд, в США на $1,15 млрд, Белоруссию на $900 млн и Казахстан на $880 млн. Казахстан также стал основным потребителем химической продукции. В эту страну московские компании поставили товаров почти на $160 млн, что на 8,3% больше, чем в январе-мае прошлого года.

"Для укрепления позиций Москвы на международных рынках в постоянном взаимодействии со столичными производителями находится Центр "Моспром", его специалисты анализируют приоритетные экспортные направления. Чаще всего московские экспортеры обращаются в центр для решения вопросов, связанных с мерами финансовой поддержки и преодолением барьеров на внешних рынках, а также для участия в мероприятиях, которые проводит город для поддержания внешнеэкономической деятельности. К их числу относятся бизнес-миссии, предпродажные мероприятия и предварительные переговоры с зарубежными покупателями", - добавили в пресс-службе.