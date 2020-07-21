Библиотечный фонд единой автоматизированной системы Москвы достиг 10 млн изданий

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Фонд единой автоматизированной библиотечной системы Москвы достиг 10 млн изданий. Читателям доступны газеты, журналы, научная, профессиональная и художественная литература, которые можно получить в читальном зале или взять домой, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

На данный момент к единой автоматизированной библиотечной информационной системе Москвы, внедряемой департаментом информационных технологий совместно с департаментом культуры с конца 2018 года, подключено 411 из 440 библиотек.

"Общий фонд столичных библиотек, подключенных к единой автоматизированной библиотечной информационной системе, достиг 10 млн изданий. Эта система позволяет брать книги, периодику и другие издания по единому читательскому билету или карте москвича. Регистрироваться в каждой конкретной библиотеке теперь не нужно. Многие горожане уже активно пользуются такой возможностью", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

По ее словам, в столице выдано почти 390 тысяч единых читательских билетов. Только в этом году москвичи получили по ним более трех миллионов изданий.

В книжных фондах столичных библиотек, подключенных к АБИС, можно найти уникальные издания. Например, в читальном зале библиотеки № 60 имени О. Э. Мандельштама посетителям доступен учебник новой истории авторства Роберта Виппера 1908 года издания. В библиотеке № 209 имени А. Н. Толстого хранится репринтное издание произведения Тита Ливия "История Рима от основания города" - одного из самых известных и фундаментальных трудов по истории Древнего Рима.