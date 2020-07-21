Записаться на тест на коронавирус можно с помощью приложения "Моя Москва"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Жители Москвы смогут записаться на тестирование на коронавирусную инфекцию с помощью приложения - "Моя Москва". Об этом во вторник говорится на официальном сайте мэра столицы.

Раньше москвичи могли записаться на такое тестирование с помощью приложений "Госуслуги Москвы" и "ЕМИАС.ИНФО".

"Записаться и пройти исследования могут те, у кого есть московский полис ОМС, - указано в сообщении. - Пользователям будут доступны свободные записи на прием на ближайшие две недели". Речь идет как о записи на тестирование методом ПЦР, так и о записи на ИФА-тестирование.

ПЦР (полимеразная цепная реакция) - метод, определяющий присутствие или отсутствие вируса в организме. Для исследования делают мазок из носа и ротоглотки. ИФА (ИХЛА) (иммуноферментный и иммунохемилюминесцентный анализ) - исследование по крови из вены, с помощью которого определяют иммунный ответ к вирусу.

Бесплатно сдать анализ методом ПЦР могут взрослые и дети на базе 207 поликлиник города. В 30 московских учреждениях также можно пройти ИФА-тестирование на антитела к коронавирусу. ПЦР и ИФА выявляют заболевание на разных стадиях, поэтому их можно сочетать.

"Если вы прикреплены к городской поликлинике, записаться на тестирование можно на mos.ru. Для этого нужно сначала авторизоваться или зарегистрироваться, а потом выбрать раздел "Услуги", подраздел "Здоровье" и услугу "Запись на прием к врачу". В списке специализаций найти "Мазок на COVID-19 (ПЦР)" (для взрослых и детей), а затем выбрать удобную дату и время", - также говорится в сообщении. На сайте мэра уточнили, что записаться можно и через поликлиники - в информационных киосках. Те, у кого есть московский полис ОМС, но нет прикрепления к поликлинике в городе, могут позвонить в пункт сдачи анализа округа проживания и записаться на нужную процедуру. Для переноса записи надо будет обращаться в поликлинику.