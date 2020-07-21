Ледовый каток появится на северо-западе Москвы в 2022 году

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Двухэтажный ледовый каток, площадь которого составит более 10 тыс. кв. м, введут в эксплуатацию до 20 июня 2022 года на северо-западе столицы. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"Выдано разрешение на строительство ледового катка "Сталкер" на северо-западе Москвы. Разрешение на строительство позволит инвестору приступить к работам. Срок действия разрешения - до 20 июня 2022 года", - приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.

Двухэтажный ледовый каток площадью 10,4 тыс. кв. м построят на средства инвестора на Машкинском шоссе. В нем будут проходить тренировки по хоккею и фигурному катанию. Кроме того, в здании оборудуют залы для общей физической подготовки, хореографических занятий и командных игр.

Также появятся медиацентр, кафе, музейно-выставочное пространство, магазин спортивных товаров, атрибутики и сувениров, помещения для сушки и хранения спортивной одежды, раздевалки с душевыми, кабинеты для тренеров, пункт выдачи коньков, там же можно будет заточить их и отремонтировать инвентарь.

Застройщиком выступает АНО "Хоккейный клуб "Сталкер", который также планирует благоустроить прилегающую территорию.

"По поручению Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. К проверкам на всех стадиях привлекаются специалисты Центра экспертиз, что позволяет выявлять и устранять нарушения в процессе строительства. График проверок ледового катка будет утвержден после получения извещения о начале строительства", - добавил Антосенко.