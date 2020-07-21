{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число машин на дорогах Москвы превысило показатели 2019 года

Центр организации дорожного движения связывает это с тем, что многие люди остались летом на работе и не поехали в обычный для этого времени года отпуск

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Количество автомобилей на дорогах Москвы в выходной день, 19 июля, превысило показатели за аналогичный период прошлого года. Это связано с тем, что многие люди остались летом на работе и не поехали в обычный для этого времени года отпуск, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"В связи с поэтапным снятием ограничений все больше людей выходит на работу, многие не поехали в обычный для этого времени года отпуск, поэтому количество передвигающихся по Москве автомобилей выросло. Хотя в привычное время с приходом лета машин становилось заметно меньше, в этом году ситуация изменилась. 19 июля в столице передвигалось на 150 тыс. автомобилей или на 6% больше, чем в аналогичный день в прошлом году, что составляет прирост порядка 200 тыс. человек, передвигающихся на личных автомобилях", - сообщили в пресс-службе ЦОДД.

Там добавили, что количество автомобилей в свою очередь влияет на загруженность дорог. Вместе с ограничениями, связанными с ремонтными работами, и дождем это приводит к 7-8 баллам в вечерний час пик в будни.

Теги
Россия
Эксперты: рельсовый транспорт в Москве до 2023 года обойдется в 300 млрд рублей
По данным Института проблем естественных монополий, в 2020-2023 годах на столицу придется более 70% от всего заказа на рельсовый пассажирский подвижной состав
Читать полностью