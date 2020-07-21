Число машин на дорогах Москвы превысило показатели 2019 года

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Количество автомобилей на дорогах Москвы в выходной день, 19 июля, превысило показатели за аналогичный период прошлого года. Это связано с тем, что многие люди остались летом на работе и не поехали в обычный для этого времени года отпуск, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"В связи с поэтапным снятием ограничений все больше людей выходит на работу, многие не поехали в обычный для этого времени года отпуск, поэтому количество передвигающихся по Москве автомобилей выросло. Хотя в привычное время с приходом лета машин становилось заметно меньше, в этом году ситуация изменилась. 19 июля в столице передвигалось на 150 тыс. автомобилей или на 6% больше, чем в аналогичный день в прошлом году, что составляет прирост порядка 200 тыс. человек, передвигающихся на личных автомобилях", - сообщили в пресс-службе ЦОДД.

Там добавили, что количество автомобилей в свою очередь влияет на загруженность дорог. Вместе с ограничениями, связанными с ремонтными работами, и дождем это приводит к 7-8 баллам в вечерний час пик в будни.