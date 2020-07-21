Московские врачи разработали курсы для помощи коллегам из Тувы в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Бригада врачей из Москвы вернулась из Тувы, где оказывалась помощь коллегам в борьбе с коронавирусом. В итоге были разработаны специальные курсы, сообщается во вторник на сайте столичного департамента здравоохранения.

В течение двух недель 10 столичных врачей под руководством хирурга Константина Покровского, заместителя главного врача по филиалу для лечения коронавирусной инфекции ГКБ №67 им. Л. А. Ворохобова оказывали помощь специалистам Республики Тыва в лечении пациентов с COVID-19.

"Врачи мультидисциплинарной бригады разработали курсы по совершенствованию знаний в рамках помощи при COVID-2019 и прочитали лекции для коллективов медицинских организаций республики", - говорится в сообщении.

Как отметил Покровский, чьи слова приводятся в материале, в первую очередь, перед московской бригадой стояла задача по изучению эпидемиологической ситуации на территории Тувы в период пандемии новой коронавирусной инфекции и совместная с местными органами здравоохранения разработка мероприятий по предотвращению распространения коронавируса в регионе.

За две недели работы бригаде удалось посетить шесть стационаров и несколько поликлиник Кызыла, а также провести осмотр пациентов в отдаленных регионах республики и поработать в военном госпитале. Московские врачи проконсультировали более 200 больных по различным профилям, ежедневно осматривали по 50 тяжелых реанимационных пациентов, оптимизировали процессы маршрутизации, лечения и диагностики больных коронавирусом. При участии московских врачей в Республиканской больнице №1 была отлажена работа четырех аппаратов КТ.

Мультидисциплинарные бригады

В составе мультидисциплинарной медицинской бригады врачи различных профилей, имеющие большой опыт в работе с пациентами с коронавирусом: пульмонолог, инфекционист, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры-анестезисты и врач-рентгенолог.

Все медики - специалисты крупнейших клиник Москвы, которые в течение нескольких месяцев успешно оказывали медицинскую помощь пациентам с коронавирусом. В составе бригады врачи городских клинических больниц №67 имени Л. А. Ворохобова, имени В. В. Вересаева, имени М. Е. Жадкевича, Инфекционной клинической больницы №2, Института имени Н. В. Склифосовского, а также городской поликлиники №175.

С конца мая бригады столичных врачей успели посетить несколько российских регионов и городов: республики Северная Осетия - Алания, Ингушетия, Дагестан, Забайкальский край, а также Владимир и Псков, Камчатку, Ханты-Мансийск, Туву и Ямало-Ненецкий автономный округ. Также бригада из 22 московских специалистов работала в Казахстане, что положило начало межгосударственному взаимодействию внутри медицинского сообщества.