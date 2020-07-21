Эксперты: рельсовый транспорт в Москве до 2023 года обойдется в 300 млрд рублей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Представленные московскими властями планы по закупке пассажирского рельсового транспорта в 2020-2023 годах соответствуют заказам на сумму не менее 306 млрд рублей. Подобную оценку необходимых инвестиций представил Институт проблем естественных монополий.

Детали планируемых закупок ранее обозначал в своем Twitter-аккаунте мэр столицы Сергей Собянин. В Москве в указанный период планируется закупить 1 552 вагона метро, 1 582 вагона пригородных поездов и 324 трамвая. По расчетам института, из общей суммы 162 млрд рублей придется на вагоны метро, 114 млрд рублей - на пригородные поезда, 30 млрд рублей - на трамваи.

В пресс-релизе института говорится, что перспективные закупки подвижного состава со стороны Москвы должны быть драйвером развития отечественной компонентной базы и локализации высокотехнологичных комплектующих на территории России.

Кроме того, эксперты оценили вклад Москвы в производство пассажирского подвижного состава в России в 2010-2020 годах. Как показал анализ, за последнее десятилетие столица обеспечила спрос на 77% произведенных в стране вагонов метро, 62% вагонов пригородных поездов и 39% трамваев.

"В ближайшие годы Москва останется одним из крупнейших в России заказчиков рельсового подвижного состава. При этом город при закупках ориентирован на внедрение самых современных транспортных средств, способствуя тем самым развитию высокотехнологичных производств и реализации научно-технического потенциала транспортного машиностроения России", - прокомментировал заместитель генерального директора института Владимир Савчук, слова которого приводятся в сообщении.

"Мы ожидаем, что в 2020-2023 годах на Москву придется более 70% от всего заказа на рельсовый пассажирский подвижной состав (пригородные поезда, метро, трамваи) в стране. С учетом этого важно, чтобы закупочная политика Москвы была проводником стратегии развития обрабатывающей промышленности РФ в части стимулирования развития на территории страны производств высокотехнологичных комплектующих для подвижного состава", - заключил он.