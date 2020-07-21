Москвичам предложили выбрать имя ягненку, родившемуся на "Городской ферме" на ВДНХ

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Ягненок родился на "Городской ферме" на ВДНХ. Имя детенышу смогут выбрать горожане в ходе народного голосования, об этом сообщили во вторник в пресс-службе ВДНХ.

"На "Городской ферме" ВДНХ на свет появился ягненок - это уже восьмое по счету животное, родившееся в этом году. По традиции, имя для малыша выберут народным голосованием. Подписчики официальной страницы ВДНХ в Instagram могут предложить свои варианты имени. В конце этой недели будут подведены итоги, и подписчик, чье предложение победит в голосовании, получит от "Городской фермы" сертификат на бесплатное посещение центра на двух человек", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, родившийся ягненок - девочка темной масти, как и все травоядные, с первых дней пробует сено и другой взрослый корм, но ее основной рацион все еще составляет молоко матери. Посмотреть на ягненка можно уже сейчас. Она выходит на первые прогулки в вольере.

В пресс-службе отмечают, что, помимо новорожденного ягненка, посетители смогут познакомиться и с другими обитателями - енотами, осликами, альпакой, кроликами, коровами зебу. На территории "Городской фермы" действуют меры по профилактике коронавируса. Посетителям рекомендуют носить маски и соблюдать социальную дистанцию, во всех помещениях можно обработать руки антисептиком. Обработка рук перед общением с животными обязательна, билеты можно приобрести онлайн или бесконтактно в кассе.