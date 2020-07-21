"Аптекарский огород" начнет проводить концерты в Субтропической оранжерее с 1 августа

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Концерты вновь начнут проводить в Субтропической оранжерее в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве с 1 августа. Для посетителей уже подготовили обширную музыкальную программу, сообщили во вторник в пресс-службе сада.

"С 1 августа в тропиках в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" возобновляется проведение концертов - в Субтропической оранжерее с орхидеями, пальмами и магнолиями", - говорится в сообщении.

В августе среди орхидей, пальм и магнолий можно будет послушать музыку из "Властелина колец" и мультфильмов Миядзаки, песни группы Queen на струнных и ударных инструментах, а также симфонические рок-хиты и классическую музыку.

Кроме того, в последний месяц лета в Субтропической оранжерее пройдут фестиваль джаза, музыкально-поэтическое шоу Антона Лаврентьева, этнический концерт Сати Казановой Sati Ethnica и многое другое.

Начало концертов - в 21:00. На мероприятиях будут приняты все необходимые меры по безопасности, заполняемость зала не превысит 50%.

Отмечается, что посетители с билетами на концерты также могут посетить все выставки и экспозиции в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород".