Более 2 тыс. человек обеспечат правопорядок на матчах чемпионата России по футболу 22 июля

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. человек будут обеспечивать правопорядок на футбольных матчах 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москве 22 июля. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Матчами 30-го тура РПЛ завершается сезон 2019/2020 годов Чемпионата России по футболу. В среду, 22 июля, в 19:00 на "Арене ЦСКА" сыграют ЦСКА и "Тамбов", а на Центральном стадионе "Динамо" команда "Динамо" примет "Оренбург". В ходе подготовки и проведения спортивных мероприятий предусмотрен комплекс необходимых организационно-практических мероприятий, для обеспечения общественного порядка и безопасности будет задействовано более 2 тыс. человек, в том числе на "Арене ЦСКА" - около 1,1 тыс., а на стадионе в Петровском парке - около 1 тысячи", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что правопорядок при проведении встречи ЦСКА-"Тамбов" обеспечат свыше 600 работников частных охранных организаций и контрольно-распределительных служб, 200 военнослужащих Росгвардии, а также порядка 250 полицейских и бойцов ОМОНа. Для реализации задач по охране общественного порядка в ходе матча "Динамо"-"Оренбург" будут задействованы около 600 представителей контрольно-распределительных служб, 200 военнослужащих Росгвардии, а также около 200 сотрудников полиции и ОМОНа.

"Стадионы и прилегающая к ним территория в целях обеспечения антитеррористической безопасности будут обследованы кинологами со служебными собаками, а также представителями ГУ МЧС России по городу Москве", - отметили в пресс-службе департамента.