Главными причинами ДТП в Москве являются превышение скорости и частые перестроения

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Основными видами дорожно-транспортных происшествий в Москве по-прежнему являются столкновения автомобилей, а основными причинами аварий - несоблюдение скоростного режима и частые перестроения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"По-прежнему основную долю аварийности на дорогах составляют столкновения транспортных средств. В большинстве своем причинами таких происшествий являются несоблюдение установленного скоростного режима, неосторожность при совершении маневров, а также невнимательность водителей", - сказал собеседник агентства.

Госавтоинспекция Москвы напоминает водителям о необходимости быть осторожными при перестроениях, соблюдать скоростной режим и снижать скорость перед пешеходными переходами, а также быть особенно аккуратными и соблюдать предельно минимальную скорость, передвигаясь во дворах жилых домов. Всего, по данным УГИБДД Москвы, в период с 13 по 19 июля в столице зарегистрировано 158 дорожно-транспортных происшествий, в которых 178 человек получили ранения различной степени тяжести, четверо погибли.