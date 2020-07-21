Зеленая школа в парке Горького откроется для посетителей с 25 июля

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Онлайн-занятия в Зеленой школе парка Горького в Москве возобновятся с 25 июля. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе парка.

"25 июля в 14:00 Зеленая школа вновь распахнет свои двери для самых креативных, талантливых, любопытных и неугомонных детей, а также их родителей. В день открытия школы детей ждет три мастер-класса, на которых они научатся делать ключницу, составлять гербарий, а также примут участие в новом проекте, который до этих пор существовал только в пространстве онлайн - Upcycle Club. Upcycle означает вторичное использование и совмещает в себе два направления - творчество и переработку старых вещей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, проект родился во время карантина, в коротких видеороликах кураторы Зеленой школы рассказывали, как дать вторую жизнь вещам. Теперь создавать новинки можно будет в школе вместе с наставниками.

"Мастер-классы для возрастной категории 5+ будут проходить по субботам. Помимо этого, дети займутся ручным трудом в профессионально оборудованной мастерской под руководством преподавателя, научатся скульптурной лепке, а также лепке на настоящем гончарном круге", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе уточнили, что с 3 августа в офлайн переходит "Кампус". Это творческий проект на базе Зеленой школы для детей от 6 до 12 лет, где дети проводят школьные каникулы. До конца августа разработаны 4 офлайн-смены.