Около 23 тыс. человек воспользовались автобусами КМ около красной линии метро 14-20 июля

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Бесплатными компенсационными маршрутами в районе станций Сокольнической линии метро за неделю воспользовались около 23 тыс. пассажиров, сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В период с 14 по 20 июля более 22,7 тыс. пассажиров воспользовались бесплатными автобусами возле станций Сокольнической линии метро. Компенсационный маршрут КМ связывает станции "Саларьево" и "Коммунарка" и проходит возле метро "Филатов Луг", "Прокшино" и "Ольховая". На линии курсируют до 40 низкопольных автобусов большой и особо большой вместимости", - говорится в публикации.

С 14 июля по 19 августа Мосгортранс запустил компенсационные автобусы от станции "Саларьево" до станции "Коммунарка" Сокольнической линии метро. В районе закрытых станций метро работают сотрудники Мосгортранса, которые помогают пассажирам ориентироваться возле остановок компенсационных автобусов.

Станции "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии московского метро с 14 июля по 19 августа работают по особому графику. В выходные и некоторые понедельники их закрывают полностью, в остальные дни они открыты до 23:00. Это связано с необходимостью проведения работ по устройству на этом участке современного бесстыкового пути. Кроме выходных дней, закрытие ожидается по понедельникам 27 июля, 3 и 10 августа, а также с 23:00 пятницы 14 августа до утра четверга 20 августа.

В прошедшие выходные, с 18 по 19 июля станции "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка" были полностью закрыты для пассажиров.