Численность экскурсионных групп в Москве могут увеличить с 1 августа

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Количество людей в экскурсионных группах, которые посещают музеи Москвы, могут увеличить с 1 августа. Об этом рассказал во вторник журналистам руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

"На сегодняшний день посещаемость музеев не такая, какая обычно, по объективным причинам. По действующим правилам, мы проводим экскурсии в музеях для групп, где не больше пяти человек. Ожидаем, что с 1 августа нам будет разрешено Роспотребнадзором увеличить численность групп", - сказал Кибовский.

Он добавил, что на данный момент поступает большое количество заявок на экскурсии. "Пока музеи Москвы могут проводить либо индивидуальнее экскурсии, либо где не больше пяти человек. Мы понимаем, что пять человек - это очень мало, особо для семей. Поэтому надеемся на решение Роспотребнадзора", - сказал Кибовский.