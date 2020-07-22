Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Тепло вернется в столичный регион только в понедельник. Температура повысится до 28 градусов тепла, об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Новую жизнь обычно начинают с понедельника, вот и погода решила тоже измениться в этот день. С начала следующей недели вполне заметные изменения - ветер юго-восточный, температура по области будет 23-28 градусов, по Москве - 25-28 градусов", - сообщил он.

Кроме того, по словам Вильфанда, с воскресенья погода в Москве станет более ясной, хотя небольшие осадки и не исключены. "Первая половина новой недели будет теплой и комфортной, но до конца текущей недели температура будет значительно ниже нормы - примерно на 3 градуса", - заключил метеоролог.