В Московском зоопарке родились детеныши редкого красного пестрого питона

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Семь детенышей редкого красного пестрого питона родились в Московском зоопарке. Их длина пока не более 30 сантиметров, сообщили ТАСС в пресс-службе зоопарка.

"Самка пестрого питона сделала кладку еще в мае, и вот буквально на днях из нее начали появляться детеныши - всего вылупилось семь малышей. Их длина пока не более 30 см, а пол будет известен только после первой линьки, когда змейки чуть-чуть подрастут", - сказали в пресс-службе.

По словам специалистов, в условиях зоопарка подготовить змей к размножению довольно сложно, в террариумах необходимо понизить температуру и повысить влажность. Самка откладывает от 4 до 28 яиц, из которых примерно через 75 дней появляются молодые питоны.

"Эти редкие питоны давно содержатся в Московском зоопарке и успешно размножаются. Самец и самка - родители маленьких питончиков - также родились в зоопарке в 2013 году. Для самки это первая кладка. Увидеть маму-питона можно уже сейчас - на выставке "Удивительный мир рептилий". А спустя пару месяцев к ней вполне могут присоединиться некоторые из ее уже немного подросших отпрысков", - отмечается в сообщении.

Красный пестрый питон - редкий вид змей из семейства питонов, обитающий в Таиланде, Вьетнаме, на западе Малайзии и в Индонезии - на островах Суматра, Банка и Белитунг. Общая длина колеблется от 1,5 до 2,6 м, крупные самки могут весить до 22 кг. Населяет пестрый питон горные и долинные дождевые леса и плантации. Встречается на высоте до 2 000 м над уровнем моря.