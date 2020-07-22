В Москве 1 и 2 августа пройдут праздничные мероприятия, посвященные 81-летию ВДНХ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Праздничную программу к 81-летию ВДНХ проведут в Москве 1 и 2 августа. Для посетителей комплекса подготовили более 80 мероприятий, среди которых экскурсии, мастер-классы, открытые тренировки и кинопоказы, сообщается на сайте мэра столицы.

"В первые выходные августа ВДНХ исполняется 81 год. Готовится яркая и действительно насыщенная программа. Посетителей ждут мастер-классы и экскурсии, спортивные соревнования и открытые тренировки, кинопоказы и перфомансы - всего больше 80 праздничных событий", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Праздничные мероприятия разделят на три темы: "Территория реального движения", "Территория реальных эмоций" и "Территория реальных знаний".

"Для того чтобы поучаствовать в некоторых мероприятиях, понадобится предварительная регистрация. С подробным расписанием можно будет ознакомиться на сайте ВДНХ. Информация появится там за несколько дней до начала праздника", - говорится в сообщении.

Большую программу подготовили для любителей активного образа жизни и спортивных состязаний. В праздничные дни на ВДНХ будут работать несколько спортивных зон. Так, 1 августа с 11:00 до 19:00 на площади Промышленности пройдет чемпионат Москвы по самокатному спорту. А для поклонников футбола в этот же день с 10:00 до 11:00 на стадионе в парке "Останкино" проведут дружеский матч между сборной ВДНХ и сборной ветеранов СССР.

"Специально ко дню рождения ВДНХ детский юмористический киножурнал "Ералаш" подготовил большую программу. Это актерские мастер-классы ведущего режиссера журнала Марины Сулеймановой, выступление учеников театра-школы "Ералаш" и показ новых сюжетов. Гостей ждут 1 августа с 13:00 до 16:00 в летнем кинотеатре-лектории", - говорится в сообщении.