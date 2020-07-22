В Москве с начала года поженились более 24 тыс. пар

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Столичные отделения ЗАГС зарегистрировали в январе-июле 2020 года более 24 тыс. пар - на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы.

"С января по июль в Москве поженились более 24 тыс. пар. Снижение на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с тем, что у молодоженов была возможность перенести дату регистрации на более поздний срок, в период особого режима работы они предпочитали переносить бракосочетание", - рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства, в период особого режима работы регистрации брака проходили только в неторжественной обстановке в присутствии молодоженов, без гостей и фотографов. В этот период заключили свой брак более 9 тыс. пар, а еще 35% предпочли перенести дату регистрации брака на более поздний период.

"Благодарим молодоженов, что ответственно относились к рекомендациям столичных ЗАГСов соблюдать меры безопасности. На регистрацию брака пары приходили в креативных масках, некоторые обменивались кольцами в перчатках, а первый супружеский поцелуй также был в масках. Гостей приглашали через онлайн-трансляции, где оператором часто выступали сами сотрудники ЗАГС, создавая особую атмосферу праздника", - пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что с 23 июня были возобновлены торжественные регистрации брака, а 26 июня - торжественные регистрации брака на необычных площадках столицы в рамках проекта мэра Москвы.

Популярные площадки

Согласно статистическим данным, с начала года на необычных площадках для регистрации брака прошло около 20% бракосочетания от общего количества торжественных церемоний заключения брака. Проект мэра Москвы пользуется большой популярностью у москвичей и гостей столицы, что в дальнейшем привело к его развитию. Сейчас открыта 31 площадка для регистрации заключения брака.

"Наибольшей популярностью в 2020 году пользуются старинные особняки и усадьбы, где соединили свои судьбы более 500 пар. На смотровых площадках поженились более 220 пар. В необычных ресторанах заключили свой брак более 380 семей и еще более 520 - на других площадках", - говорится в сообщении.

В Москве все отделы ЗАГС с 2019 года регистрируют браки с иностранцами. В этом году иностранных граждан среди женихов - 10%, среди невест - 7%.

"Также теперь для регистрации брака с иностранцем доступны все новые необычные площадки. Высотки Москвы-сити, старинные особняки, театры, стадионы, Москвариум и Планетарий. На всех площадках для регистрации брака теперь можно претворить все свои мечты об этом дне в реальность", - рассказали в пресс-службе.

В 2020 году граждане Израиля, Турции, Таиланда, Нигерии, Латвии, Италии, Германии, Китая, Литвы, Франции, Кореи, Испании, Колумбии и других стран зарегистрировали браки в московских отделах ЗАГС.