Объем обрабатывающей промышленности в Москве за I полугодие 2020 года вырос на 3,6%

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Объем обрабатывающей промышленности в Москве вырос на 3,6% с января по июнь 2020 года, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"Московские компании смогли адаптироваться к изменениям и перестроить свою логистику, учитывая состояние границ и работу заводов в других городах и странах. Кроме того, наличие высокотехнологичных производственных мощностей и квалифицированных кадров позволило столичным предприятиям, несмотря на период временных ограничений в первом полугодии, показать рост производства. Объем производства обрабатывающей промышленности Москвы с января по июнь 2020 года на 3,6% превысил показатели такого же периода прошлого года", — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Согласно статистическим данным, заметнее всего в сравнении с июнем 2019 года выросло производство одежды — на 7,9%, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — на 54,7%, химических веществ и химических продуктов — более чем в три раза, а производство машин и оборудования — более чем вдвое.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, обрабатывающая промышленность после периода временных ограничений начала активно восстанавливаться в июне. "По сравнению с маем в июне объем производства всех отраслей обрабатывающей промышленности Москвы вырос в целом на 2,5%. Отдельные сферы показали существенный рост, в их числе производство напитков — более чем на 47%, автотранспортных средств — на 32,3%, прочих транспортных средств и оборудования — на 42,4%", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента.

С начала пандемии правительство Москвы последовательно приняло четыре пакета антикризисных мер поддержки на общую сумму 85 млрд рублей. К середине июля мерами поддержки правительства Москвы охвачены свыше 36 тыс. организаций, в которых работают в общей сложности 770 тыс. человек. Объем фактически оказанной поддержки составил 26 млрд рублей. В первую очередь помощь оказывается тем отраслям и предприятиям, которые максимально в ней нуждаются. На сегодняшний день поддержкой в той или иной степени охвачены практически все отрасли московской экономики.

О ситуации

В Москве из-за ситуации с коронавирусом с 5 марта был введен режим повышенной готовности, с 29 марта — режим самоизоляции. В результате были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, стали недоступны для прогулок парки. Однако с середины мая власти начали смягчать ограничения в связи с улучшением эпидемической ситуации. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, МФЦ, объекты сфер услуг и торговли.

С 9 июня открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения на работу каршеринга и запрет на посещение кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты. С 16 июня сняты ограничения на плановую помощь в стоматологических клиниках, открываются библиотеки, музеи и зоопарки, можно посещать спортивные мероприятия. Также заработали летние веранды кафе. С 23 июня возобновили работу фитнес-клубы, сняты ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты.