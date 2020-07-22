Власти Москвы заявили, что СВХ повысит транспортную доступность к промзонам

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Московские власти надеются, что десяток промышленных зон, расположенных на маршруте Северо-Восточной хорды (СВХ), получат дополнительный импульс развития с запуском движения по этой трассе. Магистраль значительно улучшит подъезд к 12 транспортно-пересадочным узлам (ТПУ), 21 станции метро и Московского центрального кольца (МЦК), а также к платформам Московских центральных диаметров (МЦД), сообщила в среду пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"Маршрут Северо-Восточной хорды пройдет по 26 районам Москвы и 10 крупным промзонам, которые с ее приходом получат дополнительные стимулы для развития. Уже не раз было доказано, что улучшение транспортной доступности площадки становится триггером к ее развитию. Новая городская магистраль от дороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург" до Косинской эстакады и далее за МКАД - до строящейся трассы М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань". При этом в городе она соединит между собой МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе, а также даст выход на 15 крупных московских улиц", - приводятся слова заммэра Москвы Андрея Бочкарева

Он добавил, что Северо-Восточная хорда обеспечит диагональную связь между севером, северо-востоком, востоком и юго-востоком столицы, снизив транспортную нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо (ТТК), МКАД и вылетные магистрали.

К настоящему времени построено шесть из восьми участков СВХ общей протяженностью дорог 75 км, таким образом магистраль готова на 70%. Суммарно были возведены 56 эстакад, один тоннель, один мост и 13 пешеходных переходов. На двух оставшихся участках от Дмитровского до Ярославского шоссе и от Ярославского до Открытого шоссе работы ведутся в хорошем темпе, уточнила пресс-служба заммэра.