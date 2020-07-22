Движение автотранспорта на юго-западе Москвы ограничат до 20 августа

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Станции метро "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии московского метрополитена перешли на особый график работы. В связи с этим до 20 августа будет частично ограничено движение автотранспорта, сообщается в среду на портале Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"До 20 августа движение на юго-западе Москвы будет частично ограничиваться из-за изменения режима работы участка Сокольнической линии метро. В районе участка "Саларьево" - "Коммунарка" работают компенсационные маршруты. Для их приоритета ограничивается движение, а также обустраиваются выделенные полосы с обособленными участками", - говорится в сообщении.

Как уточняется, станции "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" будут работать в особом режиме до 20 августа. Это связано с необходимостью проведения работ по устройству на этом участке современного бесстыкового пути протяженностью 15 км.

ЦОДД призывает водителей заранее ознакомиться с подробной информацией обо всех ограничениях и учитывать их при планировании маршрутов. Вся информация передана в "Яндекс.Карты" и другие навигационные системы. Также ее можно увидеть на электронных дорожных табло.