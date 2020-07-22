Депздрав Москвы опроверг рост заболеваемости коронавирусом

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Информация о всплеске заболеваемости коронавирусом в Москве является недостоверной, так же как и о второй волне. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что судя по данным о смертности от новой коронавирусной инфекции, 6 июня в Москве зафиксирован рост заболеваемости, а также ожидается вторая волна.

"В связи с публикацией в СМИ <...> Департамент здравоохранения Москвы выступает с официальным опровержением. <...> Информация о росте числа умерших неверна, а значит, искажена информация и о том, что в Москву идет новая вспышка вируса", - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, с 6 по 24 июня наблюдалось постоянное снижение числа умерших из-за коронавируса.

"Кроме того, с 6 по 24 июня больше чем в два раза снизилось число заболевших, а уровень прироста в июне стабильно имел отрицательные показатели, то есть постепенно уменьшался. Основной показатель эпидемиологической обстановки - среднесуточный темп прироста - с 6 по 24 июня также отрицательный", - уточняется в материале.