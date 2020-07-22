Наземная станция метро появится в аэропорту Внуково в Москве

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Власти Москвы продлят Калининско-Солнцевскую линию московского метрополитена до аэропорта Внуково. Для удобства пассажиров наземную станцию полностью интегрируют в структуру аэропорта, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

"Внуково станет первым аэропортом Москвы со своей станцией #мосметро. Сейчас продлеваем Калининско-Солнцевскую линию. Для максимального удобства пассажиров станцию полностью интегрируют в структуру аэропорта. Она будет наземной и разместится на территории паркингов", - написал Собянин.

Мэр также обозначил ряд преимуществ данного решения. Во-первых, повысится качество обслуживания пассажиров и провожающих: они смогут выбрать оптимальный маршрут передвижения.

"Во-вторых, улучшится транспортное обслуживание жителей районов вдоль Боровского и Киевского шоссе", - уточнил мэр.

Ранее сообщалось, что на новом участке желтой ветки будут возведены две станции - "Пыхтино" и "Внуково". В частности, ввод нового участка Калининско-Солнцевской линии улучшит транспортную инфраструктуру в Новой Москве. А при поездке в центр из аэропорта Внуково и поселений Новомосковского административного округа жители сэкономят порядка 15-20 минут.