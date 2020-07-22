Власти Москвы: снимки с камер проверяют перед оформлением штрафов за нарушение изоляции

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Штраф за нарушение самоизоляции в Москве на основании данных фото- и видеокамер оформляется только при полном соответствии данных снимков фотографии гражданина, предоставленной им добровольно. Затем снимки с камер дополнительно проверяются специалистами, заявил в среду начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Ранее "Открытые медиа" сообщили, что погрешность системы фото- и видеофиксации, с помощью которой осуществляется контроль за соблюдением гражданами обязательной изоляции для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, превышает 20%, то есть штрафы москвичам выписываются при неполном сходстве фото с оригиналом.

"Штраф выписывается и информация обрабатывается только при 100% соответствии [фотографий]. На самом деле, у нас кроме технической идентификации, когда программное обеспечение проверяет соответствие эталонной фотографии с тем, что было на видеокамере, еще проводится двухуровневая проверка экспертами. И только если мы полностью уверены, что это действительно тот человек, только тогда принимается решение [об оформлении штрафа]", - прокомментировал Данчиков.

Он добавил, что в статье "Открытых медиа" приводятся данные о технической погрешности конкретной камеры. "Там в сообщениях было, что где-то на одной камере процент [качественной идентификации] равен 76,5%, где-то 78,4%. Этот процент говорит об обучаемости этой конкретной камеры [распознавать фото]. И он нужен только для технической части, чтобы специалисты понимали, как она работает", - сказал Данчиков.

Он подчеркнул, что в столице "камеры только учатся распознавать лица". В рамках применяемой технологии искусственный интеллект обрабатывает сделанный камерой снимок или видео, оценивает эталонное изображение, которое было ранее проанализировано системой, и делает сверку. "Это не процент соответствия [фотографий с камер и эталонных снимков]: если камера хорошо обученная, то она сможет распознать человека в шапке и очках. Если камера плохо обучена, то не распознает, и тогда мы такие фотографии отсеиваем и даже не принимаем к рассмотрению", - заключил Данчиков, уточнив, что штраф для нарушителей режима самоизоляции составляет 4 тыс. рублей.

Соблюдение режима изоляции в Москве контролируется при помощи камер фото- и видеофиксации, технологий электронного мониторинга местоположения, в том числе сервиса "Социальный мониторинг". Им обязаны пользоваться пациенты с подтвержденным коронавирусом или симптомами ОРВИ, а также контактировавшие с ними. Все они подписывают согласие на получение медицинской помощи в амбулаторных условиях или постановление главного санитарного врача, в котором дают согласие на обработку персональных данных и обязуются в том числе в течение суток установить и начать использовать приложение "Социальный мониторинг", в которое загружают свои фотографии.