Концентрация вредных веществ в воздухе в Москве снизилась на 11% за полгода

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Специалисты отметили снижение концентрации вредных веществ в воздухе в Москве на 11% за первое полугодие 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"По данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, в первом полугодии 2020 года средние концентрации основных антропогенных загрязняющих веществ в целом по городу соответствовали установленным нормативам. Также отмечено снижение загрязнения воздуха в Москве по отношению к аналогичному периоду 2019 года. В целом по городу концентрации оказались ниже на 11%, диоксида и оксида азота - на 22% и диоксида серы - на 36%, взвешенных частиц РМ10 - на 13%", - уточнили в пресс-службе.

По данным Мосэкомониторига, случаев высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха по основным загрязняющим веществам не зарегистрировано. Вблизи автотрасс превышения максимальных разовых концентраций отмечались только по оксиду азота и взвешенным частицам - при ухудшении условий рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

"В первом полугодии 2020 года отмечено почти вдвое больше дней (21) с неблагоприятными метеоусловиями для рассеивания выбросов в атмосфере (НМУ). Наиболее часто НМУ в первом полугодии 2020 года отмечались в феврале и марте - шесть и семь дней. Также рост эпизодов со слабыми условиями рассеивания отмечался в июне, когда в условиях жаркой погоды преимущественно на окраине города в ранние утренние часы происходило накопление загрязняющих веществ", - говорится в сообщении.

Такая положительная динамика связана как с продолжающимися мероприятиями, проводимыми в целях снижения загрязнения воздуха в Москве, так и с существенным снижением интенсивности движения автотранспорта в период самоизоляции, являющегося основным источником выбросов в атмосферу мегаполиса.

"Также снижение выбросов в первом полугодии отмечено и от стационарных источников. По данным автоматизированной системы контроля промышленных выбросов, в первом полугодии 2020 года выбросы объектов теплоэнергетики снизились почти на 19%, - пояснили в ведомстве.