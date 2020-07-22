В Москве на 16 природных территориях можно встретить обыкновенного ужа и гадюку

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Специалисты Мосприроды предупреждают, что в Москве на 16 природных территориях, в частности в природно-исторических парках "Царицыно", "Измайлово", "Битцевский лес", "Москворецкий", памятнике природы "Серебряный Бор", можно встретить обыкновенного ужа и гадюку. Об этом сообщила в среду пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"В столичных парках можно встретить два аборигенных вида змей - обыкновенного ужа и обыкновенную гадюку. Все они занесены в Красную книгу Москвы. Обыкновенный уж имеет вторую категорию редкости, а обыкновенная гадюка - первую категорию. Ее редко можно увидеть в Троицком и Новомосковском округах", - говорится в сообщении.

Ужи не ядовиты и безопасны для человека. Обитают они в болотистых угодьях, на лесных опушках и в чащах, речных поймах, влажных лугах, горных массивах, в кустарниковых зарослях. Питаются лягушками, мышами и очень редко рыбой. Их естественные враги - хищные птицы и некоторые млекопитающие. Гадюка ядовита, питается различными мелкими животными, в основном мышевидными грызунами, часто прячется под корнями деревьев.

Многие люди путают ужей с гадюками. Зачастую у ужей по бокам головы есть ярко-желтые пятна, бывает и рисунок на спине. У гадюки голова по форме ближе к треугольной форме, окраска более равномерная.