Объем поступлений в бюджет Москвы вырос в июне на 2,5% по сравнению с прошлым годом

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Бюджет Москвы восстанавливает уровень доходов, в июне поступило 144,9 млрд рублей, что на 2,5% больше по сравнению с показателями прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента экономической политики и развития.

"В июне, после снятия ограничений в большинстве отраслей экономики Москвы, рост доходов бюджета восстановился. За прошлый месяц в бюджет Москвы поступили 144,9 млрд рублей, что превышает на 2,5% показатель июня прошлого года. В целом по итогам полугодия объем доходов будет меньше тех планов, которые мы принимали в рамках бюджета, однако динамика июня позитивна", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Благодаря восстановлению деловой активности столичного бизнеса вырос объем налога на прибыль. В июне его поступления увеличились на 27% к июню прошлого года - до 34,4 млрд рублей. На 40% - до 2,7 млрд рублей - выросли поступления налога на имущество организаций и земельного налога. Рост неналоговых доходов составил 6% - до 19,2 млрд рублей.

Как добавил заммэра, восстанавливаются и поступления в бюджет от НДФЛ: за первое полугодие поступление НДФЛ в бюджет Москвы выросло на 1,4% к показателю аналогичного периода 2019 года, его объем составил 466,4 млрд рублей.