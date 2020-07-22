Смарт-решения учета ресурсов могут распространить на все дома программы реновации

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Автоматизированные системы учета воды, тепла, электроэнергии и передача информации в диспетчерскую службу управляющей компании через Wi-Fi могут быть распространены на все дома программы реновации в Москве после их успешной апробации. Об этом сообщил в среду в ходе осмотра нового дома, построенного по программе реновации в Лосиноостровском районе столицы, мэр Москвы Сергей Собянин.

"Дом индивидуального проекта, должен стоять десятки лет, с улучшенной отделкой, отчасти смарт-дом, новые [автоматические] системы регулирования водопотребления, тепла, электроэнергии, используется Wi-Fi для снятия данных со счетчиков и управления [для передачи информации в диспетчерскую службу управляющей компании]. Посмотрим, как будет функционировать, попытаемся на все новые дома распространить эти решения. В программе реновации эта возможность есть", - сказал Собянин.

Мэр осмотрел введенный в эксплуатацию по программе реновации дом на Изумрудной улице, в который переезжают жители из пятиэтажного дома 1960 года постройки. На сегодняшний день новоселье справили 10 семей, договоры мены заключили 35 семей. После завершения переселения старый дом будет демонтирован, и на его месте построен новый для организации второй волны переселения.

"Поздравляю с новосельем, ваши соседи тоже скоро получат новые дома, - по всем шести домам ведется проектирование, строительство, а ваш дом один из первых. В этом районе с точки зрения реновации все будет хорошо, и, надеюсь, никаких задержек по программе не будет", - обратился Собянин к новоселам, семье Владимира Лоня и Дарьи Пономаревой.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в программу реновации в Лосиноостровском районе включены 68 пятиэтажных домов. В новые квартиры должны переехать свыше 12 тыс. жителей. Для организации переселения подобрано 11 стартовых площадок общей мощностью 99,4 тыс. кв. м жилья, в т. ч. три площадки "второй волны" переселения мощностью 28,9 тыс. кв. м. Ведется строительство и проектирование шести домов.

"В доме [на Изумрудной улице] установлены автоматизированные системы учета потребляемых ресурсов - воды, тепла, электроэнергии. Квартирные счетчики электроэнергии изначально запрограммированы в трехтарифном режиме - наиболее выгодном для большинства жителей. Передача информации в диспетчерскую службу управляющей компании организована беспроводным способом, через Wi-Fi. Такое оригинальное инженерное решение применено в связи с высокой плотностью подземных коммуникаций", - пояснили в пресс-службе.

О программе

Ранее Собянин сообщил, что сроки переселения в новые дома участников программы реновации в Москве объявят до конца 2020 года. Ограничения, введенные в Москве из-за ситуации с коронавирусом, не повлияли на сроки строительства домов.

Как сообщил в интервью ТАСС руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов, количество строителей на объектах, строящихся в рамках программы реновации, увеличили в столице на 20%, чтобы не допустить отставания от графиков после снятия режима самоизоляции. Почти 70 домов планируется ввести в эксплуатацию в рамках программы до конца текущего года.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м - это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках. С начала реализации программы реновации жилищного фонда в городе под заселение переданы 55 домов, в том числе шесть - в этом году. Уже переселено более 17 тыс. жителей. В бюджете города в этом году на обеспечение программы предусмотрено 100 млрд рублей.