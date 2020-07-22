Образовательная программа возобновится в центре "Космонавтики и авиации" на ВДНХ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Центр "Космонавтики и авиации" на ВДНХ в Москве с 24 июля возобновит образовательную программу в офлай-режиме. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ВДНХ.

"24 июля в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ возобновляются образовательные мероприятия. Первым событием после перерыва станет встреча с космонавтами Владимиром Джанибековым и Федором Юрчихиным в рамках проекта "Уроки космоса", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в учреждении, на "Уроке космоса" 24 июля специалисты расскажут о стыковке "Союз" - "Аполлон", положившей начало международному сотрудничеству на орбите. Для тех, кто не сможет присутствовать на встрече, будет организована онлайн-трансляция в официальной группе ВДНХ в "Одноклассниках". Зрители смогут задавать вопросы в комментариях к видео, на самые интересные из которых эксперты ответят в прямом эфире.

"А с 1 августа в центре стартует серия увлекательных лекций, показов документальных фильмов и художественных картин, которые позволят получить новые знания о космосе или просто помечтать о покорении Вселенной", - говорится в сообщении.

Так, например, 2 августа в 15:00 в лектории "Кулибин Про" специалисты расскажут о подготовке к полетам в дальний космос. В этот раз речь пойдет о 120-суточном изоляционном эксперименте, который воспроизводит основные характеристики реальной экспедиции на Луну. После лекции, в 16:00, зрители смогут посмотреть документальный фильм "Курс на Луну" и узнать о проекте первой лунной базы, созданном еще в 60-е годы XX века, а также о современных шагах на пути к освоению единственного естественного спутника Земли.

Более подробную информацию о режиме работы, расписании экскурсий и мероприятий образовательной программы, профилактических мерах, действующих в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, можно узнать на сайте.