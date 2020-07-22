Ликсутов заявил, что пропускная система в Москве помогла избежать новой волны коронавируса

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Система пропусков в Москве, которая действовала с 15 апреля по 9 июня из-за пандемии коронавируса, помогла избежать новой волны заражения. Об этом сообщил в среду заместитель мэра столицы Максим Ликсутов в ходе семинара "Общественный транспорт после COVID-19 - Текущие и будущие проблемы. Переосмысление наших городов".

"Возможность быстро находить и быстро реагировать, быстро оказывать помощь сыграла свою роль. И в Москве те страшные прогнозы, которые изначально были, не оправдались. Мы пошли по более комфортному сценарию для всей медицинской и транспортной системы", - сказал Ликсутов.

Он отметил, что систему автоматизированного контроля за соблюдением пропускного режима удалось организовать в короткий срок. По его словам, система цифровых пропусков позволяла медикам быстро выявлять круг людей, который подвержен опасности, а также дала возможность быстро находить таких жителей города.

Заммэра отметил, что технология автоматического контроля пропусков в транспортной системе столицы показала себя как достаточно надежная.

С 15 апреля по 9 июня в Москве действовал режим цифровых пропусков на передвижение по городу. Пропуск был нужен тем, кто был вынужден пользоваться транспортом: личным или общественным. Эта мера позволила ограничить контакты между людьми.