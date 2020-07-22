Мосгортранс выставил ГАЗ претензию на 29,9 млн рублей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Столичное ГУП "Мосгортранс" выставило претензию группе "ГАЗ" на сумму 29,9 млн рублей, так как электробусы в парк перевозчика поступили позднее срока. При этом к качеству машин претензий нет, сообщил ТАСС в среду представитель предприятия.

"Мосгортранс четко следит за своевременностью поставки электробусов в Москву. Мы контролируем этот процесс с самого начала, поэтому выставляем санкции группе "ГАЗ", чтобы избежать срыва поставок электробусов в дальнейшем. Претензия производителю - 29,9 млн рублей, это связано с тем, что электробусы поступили позднее срока. При этом другой производитель электробусов, "Камаз", осуществляет все поставки вовремя", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что у предприятия нет претензий к качеству электробусов "ГАЗ": по уровню надежности, безопасности и технологичности электробусы группы ГАЗ и "Камаз" соответствуют современным требованиям. "Такого транспорта российского производства раньше в столице не было. Несмотря на то, что весь поступивший с задержкой транспорт группы "ГАЗ" уже работает на линиях, Мосгортранс предъявляет производителю претензии - это отражено в контрактах", - отметил представитель ГУП "Мосгортранс".

Он добавил, что в договорах, которые подписывает предприятие с производителями, указывается ответственность заводов за поставку в срок, а также все риски и расходы по закупке деталей и комплектующих. Ответственность за невыполнение госконтрактов заранее прописана в конкурсной документации. Перевозчик отметил, что готовит еще одну претензию в размере 87 млн рублей.

Электробусы в Москве

Ранее заммэра столицы Максим Ликсутов сообщил ТАСС, что столичными электробусами с начала их работы в 2018 году воспользовались около 41 млн пассажиров. Каждый день на них совершают почти 144 тыс. поездок. Сейчас в городе работают более 380 электробусов на 29 маршрутах в центре, на севере, востоке, западе, северо-востоке и северо-западе столицы. С момента запуска они преодолели около 16 млн км.

Новый транспорт в Москву поставляют российские производители - "Камаз" и ГАЗ. Ожидается, что к концу года в городе будет 600 электробусов. Электрический транспорт соответствует современным требованиям безопасности и экологичности. Он вмещает 85 пассажиров, имеет от 30 мест для сидения. Транспорт адаптирован к использованию маломобильными пассажирами, так как у него низкий уровень пола, есть пандусы и накопительные площадки.

Электробусы оснащены спутниковой навигацией, системой климат-контроля. В салоне есть USB-разъемы для зарядки мобильных устройств и информационные медиаэкраны. Электробусы пополняют запас энергии за шесть-десять минут с помощью ультрабыстрых зарядных станций на конечных остановках маршрутов, запас хода каждой машины составляет 40-50 км.