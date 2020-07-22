Инновационные решения по обращению с отходами представят на форуме в Москве

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Инновационные компании Москвы представят 18 августа на форуме "Обращение с отходами" разработки по сортировке, переработке и утилизации отходов для внедрения в городскую среду и работу предприятий. Об этом сообщает в среду пресс-служба Агентства инноваций Москвы.

"Для Москвы как для крупнейшего мегаполиса актуален вопрос использования инновационных экотехнологий. Проекты, которые столичные компании представят на форуме, обладают высоким потенциалом для внедрения в городскую среду и усовершенствования системы обращения с отходами. Запрос на передовые решения в этой области есть со стороны москвичей, которые переходят к осознанному потреблению и сортировке мусора. В этом заинтересован и бизнес: предприятия все чаще ориентируются на тренды устойчивого развития и экологичного производства", - заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, чьи слова приводятся в сообщении.

Мероприятие станет площадкой для поиска новых партнеров. Отдельно пройдут презентации лучших инновационных решений, на которых компании получат возможность показать свои проекты представителям крупного бизнеса и городских структур. Дополнительно будут проведены панельные дискуссии "Процесс обращения с отходами. Лучшие мировые практики" и "Умное потребление. Предотвращение образования отходов". В них примут участие представители столичного департамента развития новых территорий, департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, топ-менеджеры крупных розничных сетей.

Кроме того, на мероприятии покажут контейнеры для сбора мусора, которые могут информировать жителей по видам сдаваемого сырья и передавать мусоровывозящим организациям информацию о необходимости приезда. В числе других проектов - автоматические комплексы сортировки отходов; биотехнологии для их переработки; решения, которые позволяют сократить затраты на утилизацию; системы прогнозирования количества мусора и многие другие цифровые решения.

Форум пройдет в Цифровом деловом пространстве (ЦДП) по адресу: улица Покровка, дом 47. Чтобы принять участие в выставке инновационных решений, необходимо заполнить анкету на сайте форума. Заявки участников выставки и сессий принимаются от технологических компаний до 5 августа 2020 года. Чтобы посетить выставку и форум в качестве зрителя, достаточно зарегистрироваться на сайте ЦДП.