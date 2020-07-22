Пассажиров общественного транспорта Москвы призвали носить маски во время поездок

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Ношение масок в общественном транспорте Москвы остается обязательным, так как борьба с коронавирусом еще не завершена. Об этом сообщил в среду заместитель мэра столицы Максим Ликсутов в ходе семинара "Общественный транспорт после COVID-19 - Текущие и будущие проблемы. Переосмысление наших городов".

Эксперты из Парижа, Лондона, Мадрида и Баку - все, кто сегодня выступил на заседании Международного союза общественного транспорта, отметили, что в их странах ношение масок в транспорте также обязательно.

"Поэтому мы призываем пассажиров не терять бдительность и продолжать носить маски и перчатки в транспорте", - сказал Ликсутов.

По его словам, если в вагоне метро или автобусе каждый будет в маске, то вероятность распространения вирусов минимальна. "И здесь поднимается вопрос, прежде всего, личной ответственности друг перед другом. По данным ВОЗ, это также элемент взаимного уважения, я тоже это разделяю", - сказал заммэра.

Он добавил, что в борьбе с инфекцией Москва во многом опиралась на опыт зарубежных стран. "Опыт зарубежных стран в борьбе с инфекцией - бесценный. Властям было важно понять, какие меры были приняты, что сработало, а что нет. Если бы Москва не опиралась на зарубежный опыт, она не смогла бы принять адекватных мер по профилактике распространения заболевания", - добавил Ликсутов.