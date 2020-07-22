Москва и Астраханская область согласовали программу сотрудничества на 2020-2025 годы

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Москва и Астраханская область расширят взаимодействие в сферах транспорта, информационных коммуникаций и в других отраслях. Соответствующее соглашение о сотрудничестве в экономической, научно-технической, культурной и социальной областях между двумя регионами, а также программу по его реализации на 2020-2025 годы подписали в среду мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Это придаст новый импульс взаимодействию правительства Москвы и правительства Астраханской области, отметил Сергей Собянин. В свою очередь губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подчеркнул большой интерес региональных властей к опыту Москвы в сферах здравоохранения, транспорта и охраны объектов культурного наследия. Также глава региона поблагодарил мэра Москвы за возможность использовать опыт столицы в борьбе с новой коронавирусной инфекцией", - сообщается на сайте.

Там уточняется, что соглашение и программа сотрудничества между Москвой и Астраханской областью развивают положения предыдущего двухстороннего документа, подписанного в 2006 году. Развитие межрегиональной экономической интеграции и укрепление связей коснутся таких сфер как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство городских территорий, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм и спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика и другие.

"Запланирована организация взаимных гастролей творческих коллективов двух регионов. На 2022 год намечено проведение Дней культуры и туризма Астраханской области в Москве", - значится в публикации.

Опыт сотрудничества регионов

Также на сайте сообщается, что Астраханская область является крупным торгово-экономическим партнером Москвы, в 2018-2019 годах объем поставок продовольствия из региона в столицу увеличился в два раза, превысив 103 тыс. т. Поставки бахчевых (арбузы, дыни) выросли в 2,2 раза, сладкого перца - в 2,3 раза, томатов - в 1,7 раза. Значительно увеличились объемы поставок белокочанной капусты (с 10 до 3 тыс. т) и рыбы (с 42 до 808,4 т). По объему поставок в Москву пищевой соли Астраханская область занимает третье место среди регионов России. Астраханские производители реализуют свою продукцию на региональных ярмарках и городских фестивалях цикла "Московские сезоны": "Путешествие в Рождество", "Московская масленица", "Рыбная неделя в Москве", "Золотая осень".

Как добавляется на портале, московские предприятия поставляют в Астраханскую область шины и покрышки для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей, дизельное топливо, мазут, лифты, обувь, ювелирные изделия и часы, моющие средства, парфюмерию и косметику, лекарственные препараты, медицинское оборудование и инструменты, а также продовольственные товары: мясо, колбасные изделия, творожные продукты, сыры, безалкогольные напитки, кондитерские изделия, чай, кофе, овощи и сушеные грибы, макаронные и мучные изделия, крупы.

Кроме того, предприятия Астраханской области регулярно участвуют в выполнении московского госзаказа. В 2018-2019 годах было заключено более 320 контрактов на общую сумму свыше 135 млн рублей.

"Большую роль в двухстороннем сотрудничестве играют гуманитарные связи, в том числе в сфере образования, здравоохранения и культуры. В 2018-2020 годах свыше 5 тыс. жителей Астраханской области прошли лечение в московских городских больницах. Педагоги и учащиеся двух регионов совместно принимают участие в научно-практических конференциях, форумах, вебинарах и других профессиональных мероприятиях", - заключается на сайте.