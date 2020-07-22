Выручка интернет-магазинов выросла в Москве более чем в 1,5 раза с докризисных показателей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Посещаемость торговых центров в Москве пока что ниже прошлогодних уровней, однако выручка интернет-магазинов выросла более чем в 1,5 раза по сравнению с показателями до пандемии. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперативного штаба по экономическим вопросам.

"Выручка интернет-магазинов в Москве выросла более чем в полтора раза по сравнению с докризисными показателями. По некоторым отраслям подъем еще больше - 60-65%. Рост продолжается несмотря на то, что уже давно открылись обычные магазины", - говорится в сообщении.

Посещаемость торговых центров пока ниже прошлогодних уровней. Но зато выручка уже превысила мартовскую. В последнюю неделю оборот торговли в Москве вышел на уровень 30 млрд рублей в день, это максимальный уровень за последние два года.

Ранее заместитель мэра столицы Владимир Ефимов сообщил, что на сегодняшний момент в городе осталась неработающей только сфера развлечений, связанная с кинотеатрами и проведением массовых мероприятий, концертов и прочего. В целом если говорить про экономику города, то у нас на 97% экономика города функционирует. Открыты все предприятия сферы услуг, работают все торговые центры. Этот небольшой пласт столичной экономики заработает уже с 1 августа.

"Если говорить про нашу экономику, возвращаясь к тому, как она открывается, как она себя чувствует, мы видим благодаря этим ограничительным мероприятиям развитие целого сектора дистанционного оказания услуг и доставки товаров. Например, если мы посмотрим посещаемость торговых центров, то она пока еще не достигла значений прошлого года или среднесуточного посещения по году в целом. Она ниже где-то на 25-27%, но при этом выручка, как я уже говорил, превышает показатели прошлого года", - сказал Ефимов в эфире радио "Бизнес ФМ".