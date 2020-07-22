Движение поездов на Сокольнической линии метро Москвы ввели в график

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Специалисты восстановили движение поездов на Сокольнической линии Московского метрополитена после происшествия с пассажиром. Об этом сообщается на странице столичного метро в Twitter.

"Движение на Сокольнической линии введено в график", - говорится в сообщении.

В среду вечером на Сокольнической линии не было движения поездов от "Комсомольской" до "Парка культуры" из-за падения пассажира на пути. В обратном направлении поезда ходили с увеличенными интервалами. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что пассажира подняли с путей, ему вызвали скорую помощь, но от полученных травм он умер.