Суд отклонил иск режиссера Сотириади к Театру на Таганке о восстановлении ее на работе

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Таганский суд Москвы отклонил иск актрисы и режиссера Ренаты Сотириади к Театру на Таганке с требованием восстановить ее на работе. Об этом ТАСС в четверг сообщили в Таганском районном суде Москвы.

"Иск Сотириади к государственному бюджетному учреждению культуры "Московский театр на Таганке" с требованием о восстановлении ее на работе отклонен", - сообщили агентству.

Конфликт Сотириади с Театром на Таганке начался в 2014 году, в то время она занимала должность заместителя директора. Она дала интервью газете "Культура", в котором раскритиковала изменения, произошедшие в театре после ухода художественного руководителя и директора Юрия Любимова. Через некоторое время Сотириади уволили, она перешла на работу во МХАТ имени М. Горького, но подала иск с требованием восстановить ее на работе в Театре на Таганке.

Первый ее иск в 2017 году суд отклонил, Сотириади подала апелляцию, и вторая инстанция обязала суд вновь рассмотреть это дело, однако Таганский районный суд вновь отклонил иск.