"Законодательный бизнес-дайджест" стал самым популярным сервисом у предпринимателей Москвы

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. "Законодательный бизнес-дайджест" и сервис дистанционных консультаций стали самыми востребованными онлайн-услугами на столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

"В помощь предпринимателям на городском портале для малого бизнеса запущено больше 20 онлайн-услуг и сервисов. Только за первую половину этого года ими воспользовались 21,5 тыс. раз", - приводятся ее слова в сообщении.

Самой популярной оказалась онлайн-услуга "Законодательный бизнес-дайджест", которой воспользовались в первые шесть месяцев 2020 года 8 303 раза. Вторым по популярности стал сервис дистанционных консультаций - за это время им воспользовались 2 878 раз. На третьем месте - "Проверка контрагентов", у которого 2 844 запроса. Также пользуется популярностью онлайн-услуга по подбору налогового режима - 1 060 обращений.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин отмечает, что инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса в столице активно развивается.

"Например, предприниматели могут дистанционно подать заявку на получение субсидий, подготовить документы для регистрации своего дела, подобрать городские помещения для бизнеса", - приводятся его слова на портале Мэра и Правительства Москвы.

Mbm.mos - проект ГБУ "Малый бизнес Москвы", подведомственного столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития. Учреждение оказывает столичным предпринимателям консультационную, а также образовательную поддержку.