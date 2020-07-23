Первая после снятия временных ограничений экспозиция открылась в центрах "Мои документы"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. "Мои документы" и Главархив открыли в Москве первую офлайн-выставку после снятия временных ограничений. Она будет проходить в 21 МФЦ, сообщила в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Ограничительные меры в центрах госуслуг мы снимали постепенно, постоянно отслеживая ситуацию. И вот практически финальным шагом стало возобновление проекта "Москва - с заботой об истории". Мы уже начали прием документов от жителей для передачи на хранение в Главархив. С сегодняшнего дня выставочные пространства в 21 офисе начинают свою работу в обычном режиме. Первая экспозиция посвящена семейным ценностям", - сказала она.

По словам заммэра, 23 июля исполняется год культурно-выставочному проекту "Москва - с заботой об истории", который был запущен центрами госуслуг и Главархивом.

На данный момент первая экспозиция "Моя семья - моя история" уже открыта в 21 центре госуслуг. Новый тематический блок будет состоять из трех частей. Первый - "Создание семьи" - рассказывает о свадебных и семейных традициях нашей страны в разные годы. Два следующих - "Развитие детей" и "Взаимосвязь поколений" - о воспитании и образовании детей в разные исторические периоды, о роли старшего поколения, а также об интересных возможностях для пенсионеров сегодня.

"Экспозиция "Моя семья - моя история. Создание семьи" знакомит посетителей с уникальными историческими фактами становления института семьи на протяжении трех эпох: Российская империя, СССР, современная Россия. Так, здесь можно узнать, что традиция надевать белое свадебное платье появилась после венчания Екатерины I. Именно она впервые выбрала этот цвет для наряда на свадебную церемонию", - говорится в сообщении.

На выставке представлены фотографии и документы, которые показывают свадебные и семейные традиции со времен Российской империи и до 2020 года. Среди фотографий и документов есть по-настоящему уникальные экспонаты. Например, запись о регистрации брака Александра Пушкина и Натальи Гончаровой от 18 февраля 1831 года. Кроме того, на выставке представлено много современных фотографий и документов, иллюстрирующих работу московских ЗАГСов, роддомов, учреждений социальной защиты и других организаций, которые помогают молодым семьям и родителям.