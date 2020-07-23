Свыше 400 договоров купли-продажи городской недвижимости заключено в Москве с начала года

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Более 400 договоров купли-продажи городской нежилой недвижимости было заключено на столичных торгах в первом полугодии 2020 года. Это в два раза больше, чем за тот же период прошлого года, сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"С начала этого года все договоры купли-продажи городского имущества заключаются в электронной форме через личный кабинет покупателя. Процесс приватизации стал значительно проще, теперь инвесторы дистанционно подписывают договор, акт и подают заявление на государственную регистрацию", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Площадь объектов составила около 45 тыс. кв. м, а общая сумма сделок - 2,7 млрд рублей. Это превышает показатели первого полугодия 2019 года в полтора раза. Наибольшей популярностью пользовалась продажа городской недвижимости на юге столицы, с начала года здесь было реализовано 32 помещения.

"За первые шесть месяцев этого года департамент городского имущества передал в департамент по конкурентной политике для организации и проведения торгов более 1,4 тыс. приватизационных дел, 405 договоров купли-продажи уже заключены. Сейчас в Москве на продажу выставлено 538 объектов городской недвижимости, это помещения, здания с участками и машино-места", - приводят в сообщении слова руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.