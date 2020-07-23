{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Свыше 400 договоров купли-продажи городской недвижимости заключено в Москве с начала года

Общая сумма сделок составила 2,7 млрд рублей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Более 400 договоров купли-продажи городской нежилой недвижимости было заключено на столичных торгах в первом полугодии 2020 года. Это в два раза больше, чем за тот же период прошлого года, сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"С начала этого года все договоры купли-продажи городского имущества заключаются в электронной форме через личный кабинет покупателя. Процесс приватизации стал значительно проще, теперь инвесторы дистанционно подписывают договор, акт и подают заявление на государственную регистрацию", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Площадь объектов составила около 45 тыс. кв. м, а общая сумма сделок - 2,7 млрд рублей. Это превышает показатели первого полугодия 2019 года в полтора раза. Наибольшей популярностью пользовалась продажа городской недвижимости на юге столицы, с начала года здесь было реализовано 32 помещения.

"За первые шесть месяцев этого года департамент городского имущества передал в департамент по конкурентной политике для организации и проведения торгов более 1,4 тыс. приватизационных дел, 405 договоров купли-продажи уже заключены. Сейчас в Москве на продажу выставлено 538 объектов городской недвижимости, это помещения, здания с участками и машино-места", - приводят в сообщении слова руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Теги
Россия
Пандемия коронавируса нового типа
Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции более 173 тыс. человек
За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 453 пациента
Читать полностью