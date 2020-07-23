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Более 44 тыс. растений высадили в ландшафтном парке ВДНХ по мотивам работ Кандинского

Все желающие смогут посмотреть цветение в парке до поздней осени

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Более 44 тыс. растений высадили на больших цветниках ландшафтного парка ВДНХ по концепции французского архитектора Мишеля Пена и картинам русского художника Василия Кандинского. Об этом в четверг сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В ландшафтном парке ВДНХ завершилось обновление цветников под общим названием "Большая картина полей", которые еще известны как "поля Кандинского". На смену однолетним растениям высадили 50 видов и 70 различных сортов многолетних цветов, а также хвойные кустарники. <...> Было высажено более 44 тыс. растений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что москвичи и гости столицы смогут любоваться цветением в парке до поздней осени.

Система цветников "Большая картина полей", созданная по концепции французского ландшафтного архитектора Мишеля Пена в 2018 году, охватывает пространство площадью 3,6 тыс. кв. метров. По замыслу архитектора, цветники должны напоминать яркие картины русского художника-абстракциониста Василия Кандинского, при этом растения должны находиться на уровне глаз человека, создавая монохромные цветочные поля.

Как рассказали порталу в пресс-службе ВДНХ, впервые высаженные на смену однолетним растениям многолетние цветы и хвойные кустарники позволят в будущем с ранней весны и до поздней осени любоваться синими, фиолетовыми, желтыми, красными полями цветов, похожими на произведение Кандинского под названием "Малые миры I".

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