Ученые: средняя температура в Москве на 2,6 градуса выше, чем в подмосковных селах

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Сотрудники МГУ им. Ломоносова и Государственного университета "Дубна" на примере Москвы впервые подробно исследовали физико-географическое явление "поверхностного острова тепла" и выяснили, что поверхность города в среднем теплее на 2,6 градуса Цельсия, чем поверхность в сельской местности Подмосковья. Об этом сообщила в четверг пресс-служба МГУ.

"Поверхностным островом тепла" называют связанную с влиянием города тепловую аномалию. Обычно городские "острова тепла" изучают в воздухе на высоте 2 м по данным сети метеорологических станций. Однако эти традиционные данные недостаточно подробны и не позволяют выявить важные особенности изменений температуры в пространстве. Явление же "острова тепла" трехмерное и проявляется не только в приземном слое воздуха, но и на разных высотах, глубинах и на поверхности", - говорится в сообщении.

"Впервые для условий Москвы "поверхностный остров тепла" исследован теперь уже не на примерах отдельных снимков, а с большой статистической обеспеченностью (по данным более 500 снимков за восемь лет). Оказалось, что поверхность города в среднем за год на 2,6 градуса Цельсия теплее сельской местности в Московском регионе", - сказал ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко, слова которого приводятся в сообщении.

В новом исследовании авторы использовали ежедневные данные радиометрических измерений температуры поверхности со спутников Aqua и Terra с пространственным разрешением 1 км. Они установили, как меняется интенсивность "поверхностного острова тепла" в течение года. Оказалось, сильнее всего это явление выражено летом при активной вегетации, слабее всего - поздней осенью после отмирания растительного покрова.

Ранее подробно изучить феномен "поверхностного острова тепла" мешали серьезные методические проблемы - данные со спутников были доступны только в часы их пролета. Кроме того, получить объективные данные мешало смещение оценок интенсивности из-за влияния антициклональных условий, при которых нет облаков и возможен анализ снимков, но которые сами по себе усиливают "остров тепла".

"С использованием данных метеорологической сети впервые удалось получить корректную оценку этого смещения, а также определить приблизительную величину среднесуточной интенсивности "поверхностного острова тепла". Помимо связанной с влиянием города тепловой аномалии, поле температуры поверхности Московского региона отражает также географическую зональность: общее повышение значений по направлению к юго-востоку", - добавил Локощенко.