Мосгордума может начать обсуждение бюджета столицы на 2021-2023 годы с "нулевого" чтения

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Рассмотрение проекта закона о бюджете столицы на ближайшие три года в Московской городской думе может быть начато с "нулевого" чтения, на совместном заседании профильных комиссий столичного парламента. Об этом сообщил журналистам в четверг председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

18 октября 2019 года впервые в истории Мосгордумы законопроект о бюджете столицы был рассмотрен депутатами до первого чтения, в ходе совместного заседания всех комиссий парламента при участии представителей департаментов и комитетов правительства Москвы, прокуратуры и контрольно-счетной палаты города. Первое чтение законопроекта о бюджете состоялось на пленарном заседании Мосгордумы 30 октября, которое достигло на тот момент максимальной продолжительности за 26 лет существования парламента, - обсуждение повестки продлилось порядка 10 часов.

"Знаете, это хорошая и интересная традиция, думаю, мы ее продолжим", - сказал Шапошников, отвечая на вопрос ТАСС о возможном "нулевом" чтении законопроекта о бюджете столицы на ближайшие три года.

По его словам, в осеннюю сессию депутаты Мосгордумы обсудят законы об исполнении бюджета Москвы за 2019 год и о бюджете города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования, а также потребуется актуализировать городской закон о прожиточном минимуме.

Шапошников добавил, что столичные парламентарии планируют рассмотреть вопрос о совершенствовании так называемого закона о тишине и Кодекса города Москвы об административных правонарушениях. Он отметил, что ситуация, возникшая в период самоизоляции граждан в связи с пандемией показала, насколько актуально на уровне закона закрепить нормы, направленные на дополнительную защиту покоя и тишины москвичей, когда они вынуждены постоянно находиться, в том числе работать и учиться, дома. Кроме того, депутаты продолжат работу по совершенствованию федерального и московского законодательства в части борьбы с газовой токсикоманией (сниффингом).

"Нельзя забывать и о работе, направленной на обеспечение точного соответствия законодательства города федеральному законодательству. В этой связи мы планируем актуализировать следующие городские законы: об организации местного самоуправления в части требований, предъявляемых к депутату представительного органа или главе муниципального образования, составлению бюджета; о государственной гражданской службе города Москвы в части норм о документе, подтверждающем регистрацию в системе индивидуального учета", - сказал Шапошников.