Власти Москвы заявили о стабильной работе электронных сервисов в городе во время пандемии

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Связь и электронные сервисы в Москве работали стабильно и без задержек во время пандемии, когда жителям города пришлось сидеть дома. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько в ходе пресс-конференции "Цифровая инфраструктура: новые возможности для российской экономики".

"Мы очень хорошо прошли тот пик пандемии, когда жители должны были оставаться дома, пользоваться связью и электронными сервисами. Это было бы невозможно, если бы мы заранее не готовились. Мы готовились к тому, чтобы город стабильно работал в любое время - и связь, и электронные сервисы. Конечно, город планомерно делал все те сервисы, которыми активно пользуются жители. И пандемия показала, что у нас не было ни сбоев, ни задержек", - сказал Горбатько.

По его словам, данная работа делалась и до пандемии - специалисты планомерно развивали те или иные сервисы вместе с операторами связи. Дальше также предстоит много всего сделать. Современные технологии и сервисы, которые развиваются в городе, базируются на инфраструктуре связи. Чем больше развиваются сервисы, тем больше становится скорость и увеличивается количество пользователей.

Как отметил замруководителя, развитие связи нельзя остановить, ее нужно только развивать. В Москве были установлены пилотные зоны 5G, и те сервисы, которые планируется дальше развивать, нацелены на новые технические характеристики и современные технологии.

"С точки зрения практических шагов - мы и раньше работали с операторами связи. Во время пандемии выявились такие явные вещи, которые не позволяют быстрее развивать технологии в крупных мегаполисах. Например, очень быстро построить госпиталь, но чтобы получить разрешение на проведение связи - нужно ждать полгода. <…> Мы совместно с федеральными структурами работаем над уменьшением этих барьеров", - добавил Горбатько.