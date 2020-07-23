Участок Золоторожской улицы на востоке Москвы перекроют до 31 августа 2021 года

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Движение автотранспорта будет перекрыто с 27 июля 2020 по 31 августа 2021 года на участке Золоторожской улицы на востоке Москвы в связи с реконструкцией железнодорожного путепровода через реку Яуза. Об этом сообщается на портале информационного центра транспортного комплекса города Москвы.

"Ограничение движения транспорта и полное перекрытие в связи с реконструкцией железнодорожного путепровода через реку Яуза пройдет на участке Золоторожской улицы от дома 1 по Золоторожской набережной до Андроньевской набережной с 27 июля 2020 по 31 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

Кроме этого, от Волочаевской улицы до Золоторожской улицы, дом 42, строение 1 в этот же период будет ограничено движение с сохранением одной полосы в каждом направлении за счет временных уширений и ликвидации парковки. А также по Золоторожской улице от дома 42, строение 1 до дома 1, строение 1 по Золоторожской набережной до двух полос с ликвидацией парковки и организацией одностороннего движения в сторону Андроньевской набережной по одной полосе.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) просит водителей заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда и не оставлять автомобили под запрещающими знаками.