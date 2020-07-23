Проект благоустройства территории Гребного канала в Москве планируют завершить в 2021 году

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Разработку проекта благоустройства территории Гребного канала в Москве планируют завершить в начале 2021 года. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в четверг в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы разрабатываем концепцию развития Гребного канала и территории вокруг. Есть часть территории, которая уже благоустроена, но [есть] значительная часть, которая, конечно, требует внимания. Концепция благоустройства разрабатывается с местными депутатами, жителями. Надеюсь, что эту работу завершим в начале следующего года", - сказал Собянин.

Он добавил, что проект поможет урегулировать все имущественные споры с компаниями.

"Одновременно делаем концепцию, связанную с Мневниками. Мы стараемся создать единый природно-спортивный кластер", - пояснил мэр.