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Проект благоустройства территории Гребного канала в Москве планируют завершить в 2021 году

Концепция благоустройства разрабатывается с местными депутатами, жителями

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Разработку проекта благоустройства территории Гребного канала в Москве планируют завершить в начале 2021 года. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в четверг в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы разрабатываем концепцию развития Гребного канала и территории вокруг. Есть часть территории, которая уже благоустроена, но [есть] значительная часть, которая, конечно, требует внимания. Концепция благоустройства разрабатывается с местными депутатами, жителями. Надеюсь, что эту работу завершим в начале следующего года", - сказал Собянин.

Он добавил, что проект поможет урегулировать все имущественные споры с компаниями.

"Одновременно делаем концепцию, связанную с Мневниками. Мы стараемся создать единый природно-спортивный кластер", - пояснил мэр.

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