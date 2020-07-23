Число ДТП с мотоциклами в Москве снизилось на 43% в первом полугодии 2020 года

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Количество аварий с мотоциклами за шесть месяцев 2020 г.одаснизилось на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил в четверг на заседании Городской комиссии по безопасности дорожного движения заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Несмотря на то, что с 2010 года количество зарегистрированных мотоциклов выросло в 2,2 раза, транспортному комплексу Москвы совместно с ГИБДД удается снижать число ДТП с этим видом транспорта. Так, в первом полугодии количество аварий с мотоциклами сократилось на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Ликсутов.

Он добавил, что число погибших в таких авариях снизилось на 33%, раненых - на 44%. "Но сезон еще продолжается, мотоциклистов на улицах много, поэтому призываем постоянно думать о безопасности. На 25% выросло количество мотоциклистов, нарушающих скоростной режим. Совместно с мотосообществом Москвы и управлением ГИБДД будем разбираться с каждым случаем", - заключил он.